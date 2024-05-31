В нашей области много футбольных команд, но профессиональный клуб всего один — "Акжайык". На протяжении всего времени клуб заручался финансовой поддержкой государства. Так, за последние три года (с 2020 по 2023 годы) клуб получил более трех миллиардов тенге. В 2023 году финансирование клуба резко сократилось, не исключено, что это связано с тем, что ФК "Акжайык" вылетел из Премьер-Лиги. Последняя игра уральцев и вовсе закончилась с разгромным счетом 9:0. Руководство клуба в свою очередь связывает это с финансовыми проблемами. Ведь в этом году государство не выделило им денег, а точнее перераспределило из-за паводков.

Отметим, что ранее прокуратура ЗКО сообщила об аресте директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Оралбая Жаксымбетова. По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 миллионов тенге.

– Деньги выделило управление физической культуры и спорта ЗКО подконтрольному ему ТОО «ФК Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе Artsport. В настоящее время проверяется причастность остальных лиц и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений, – сообщили тогда в надзорном органе.

Клуб остался в долгах и без стадиона

Директор футбольного клуба "Акжайык" Манарбек Ержанов говорит, что из-за отсутствия поддержки со стороны государства в клубе возникли серьезные финансовые проблемы. Скорее всего доиграть сезон спортсмены не смогут.

— Мы участвовали в конкурсе государственных закупках, на этот год запросили 600 миллионов тенге. Тогда нам сказали, что дадут 400, а к осени ближе дофинансируют. В конечном итоге из-за режима ЧС нам в финансировании отказали вообще. Всем бюджет выделили, кроме нашего клуба. В зимний период футболистам нужно готовится к чемпионату страны, но так как у нас нет крытого поля, клуб вынужден ездить на сборы. Если раньше это была Турция, то в этом году мы поехали в Шымкент. Перед этим в феврале написали письмо в управление спорта о том, что едем на сборы в долг. На сам турнир мы тоже поехали в долг, ожидая, что после получения бюджета закроем пробелы. Помимо растрат на поездку, есть еще вступительный взнос, за него мы тоже задолжали. В июне детям нужно ехать на чемпионат, а у нас нет средств. Получается их нужно снимать с соревнований, за что мы тоже обязаны будем выплатить неустойку. Столько труда и сил было вложено, а из-за недостатка финансов все остановилось. Так как это казахстанский чемпионат, команды зависят друг от друга. То есть если основной взрослой команды в турнире нет, то и дети играть не будут. Как вообще мы будем играть в этом сезоне неизвестно. Мы ищем инвесторов, но нам нужно около 670 миллионов тенге с учетом НДС, у нас нет таких спонсоров. Есть вероятность, что школа футбола закроется, даже если так, но долг перед сотрудниками и игроками все равно останется. Да, мы частная организация, но выполняем государственный заказ. У нас даже стадион забрали, теперь мы его арендуем дороже. Если раньше за эту сумму мы тренировались с 8 утра до 8 вечера, сейчас всего пять часов. Опасаюсь, что если отказали в этом году, то могут отказать финансировать и следующий год. ЧС коснулся всех, но деньги не выделили только нам. Нам кажется, что нас обделили, — сказал Манарбек Ержанов.

По словам директора клуба, на них лежит долг за сборы и выездные игры. Примерно на один выезд для основной команды нужно от 4,5 до 6 миллионов тенге. В эту сумму входят основные расходы на 34 человека. Команда сильно экономит, чаще ездят на поездах, витаминов для игроков тоже нет. Лишних людей в поездки не берут, только тех, чье присутствие требует лицензия. Если "Акжайык" не найдет деньги, то с соревнований спортсменов снимут, а это значит, что наша область в чемпионате участвовать не будет. Кроме того, руководитель клуба переживает за будущее футбола в области, ведь из-за недостатка финансов страдает не только качество тренировок, но и результаты.

Сначала документы были не в порядке, а потом деньги перенаправили

Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин сказал, что деньги, которые должны были выделить на развитие футбола, потратят на ликвидацию последствий ЧС. По его словам, у всех по области изыскивают бюджетные средства, более того, власти отказались от строительства некоторых объектов. Сейчас у государства в приоритете помощь пострадавшим от паводка.

— Всего государством финансируется семь клубов по разным видам спорта. В этом году с футбольным клубом "Акжайык" договор не заключили, с остальными шестью договоры подписаны. На момент изыскания средств, когда начали бюджет оптимизировать, мы не успели вовремя провести госзакупку и эти деньги поставить под обязательства. Деньги остались свободными, поэтому их направят на ликвидацию ЧС. Поездки в долг, это распространенная практика, ведь мы не успеваем с самого начала года заключить контракты со всеми. Процесс государственных закупок занимает более двух месяцев. Поэтому когда у клуба начинается сезон раньше, чем мы заключаем договор, то они работают в долг. Письмо от руководства клуба было, но на тот момент никто не знал, что будет такая ситуация с паводками. Это форс-мажорные обстоятельства. По футбольному клубу объявляли конкурс два раза, участие принимали две компании. Так как документы у них были не в порядке, мы дали время на исправление ошибок. Но ни первой, ни второй компанией документы не были приведены в порядок и в связи с этим первый конкурс не состоялся. Когда мы объявили второй конкурс, там уже никто не участвовал. В третий раз у нас есть право пригласить участника, но мы решили перераспределить деньги. На следующий год клуб снова может участвовать в конкурсе, никаких проблем нет, — говорит Женис Нигметуллин.

По словам руководителя управления, на данный момент они ведут переговоры с Федерацией футбола Казахстана, чтобы они дали возможность детям из ЗКО завершить сезон. То есть, четыре детские команды государство профинансирует, чтобы те смогли доиграть сезон, а вот взрослому составу в этом году нужно будет разбираться самим. Однако по подсчетам управления, попасть в тройку лучших "Акжаийыку" будет практически невозможно.

Касательно стадиона, в управлении сказали, что его вернули государству через суд, и все потому что компания, взявшая стадион в доверительное управление, не выполнила ряд обязательств по договору. Теперь за стадионом присматривает школа Высшего спортивного мастерства, а стоимость аренды высчитывают исходя из расходов. А на случай, если футбольная школа закроется, тренерский состав и детей переведут заниматься в новое футбольное отделение при детско-юношеской спортивной школе.

Также Нигметуллин добавил, что, несмотря на все усилия, футболу в нашей области всё же не хватает финансирования. К примеру, из-за отсутствия крытого манежа наши спортсмены вынуждены ездить на сборы. На будущий год планируется строительство крытого стадиона, но это возможно только в случае, если найдутся спонсоры.

Уральску нужен новый профессиональный футбольный клуб

Корреспонденты "МГ" поговорили с экспертом в области футбола Рустамом Хайруллиным. Этого человека в футбольных кругах знают не понаслышке. Спортсмен активно ведет тренерскую карьеру и в целом развивает футбол в области. В Уральске он открыл филиал детской футбольной школы "Кайрат".

Так, по мнению эксперта, нашему футболу не хватает поддержки со стороны футбольных фанатов.

— Наши проиграли со счётом 9:0, потому что уровень футбола был разный. Тяжело играть против бразильцев команде, где половине игроков пора на пенсию, а молодёжь ещё зеленая. "Акжайык" плавно меняет своих игроков, чтобы кто-то более опытный оставался в команде. Мы замечаем, что некоторые из игроков уже не успевают, но они опытные и нужны команде. Думаю, уровень футбола в области зависит от профессионального футбольного центра. Они для нашего региона, для наших детей, как сборная. Все хотят попасть в единственный клуб. Ко мне несколько раз обращались люди, которые хотят открыть частный профессиональный футбольный клуб. Чтобы начать играть во второй лиге, нужно около 200 миллионов тенге. Собрать команды можно, у нас много талантов, каждый год выпускается 20 детей, но не всех возьмут в "Акжайык". Куда они идут? Большинство просто бросают футбол. Или как Тапалов, Покатилов, Валиуллин и Божко идут играть за "Тобол". Много наших талантов играет в Высшей лиге. Просто нужно развивать (футбол). Дальше идти некуда, профессиональный клуб у нас один. Я считаю, что у клуба проблемы из-за отсутствия поддержки, нет опытных футбольных специалистов, нет людей, которые бы развивали клуб. Нет сильного фан-клуба, нет поддержки из клуба. Над этим нужно работать системно, нужно искать инвесторов, продавать свой бренд. Вкладываться нужно в команду, у нас очень много талантов. Сколько наших уральских футболистов уехали играть за Испанию. Недавно из Аксая мальчишка уехал играть в Турцию. Если футбольный центр "Акжайык" закроется, то альтернативы пока больше нет, — говорит Руслан Хайруллин.

Руководитель управления Женис Нигметуллин сказал, что любой имеет право открыть свой частный футбольный клуб. По его словам, конкуренция — это всегда хорошо, и у детей появится больше возможностей. К тому же в конкурсе госзакупок участвовать может любое количество компаний.