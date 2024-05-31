Казахстан славится многими впечатляющими достижениями и объектами, которые поражают воображение своей высотой и масштабом. Например, Парасат Нургалиев, ростом в 218 см, является самым высоким человеком в Казахстане. Ещё одной выдающейся личностью является Сабина Алтынбекова, волейболистка с ростом 180 см, и обладает статусом одной из самых красивых волейболисток страны.

Говоря о высоте, нельзя не упомянуть наши архитектурные шедевры. В Астане расположен знаменитый Байтерек, высота которого достигает 97 метров. Это здание стало символом новой столицы и является одной из самых посещаемых достопримечательностей страны. Ещё одно грандиозное сооружение – небоскрёб «Хан Шатыр», высотой в 150 метров, представляющий собой крупнейший шатровый комплекс в мире.



Однако вершиной архитектурных достижений Казахстана является небоскреб «Абу-Даби Плаза» в Астане, который достигает высоты 311 метров и является самым высоким зданием в Центральной Азии.

Высокие достижения Казахстана также не обошли стороной науку и технику. К примеру, казахстанские учёные внесли значительный вклад в космические исследования, запуская спутники с Байконура - одного из крупнейших и значимых космодромов мира.

