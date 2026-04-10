В Казахстане официально стартует подготовка к формированию нового высшего законодательного органа.

Выступая на церемонии награждения учёных, президент Касым-Жомарт Токаев объявил дату проведения выборов в однопалатный парламент - Курултай. Как сообщает пресс-служба Акорды, процесс перезагрузки власти начнется уже в конце лета.

Глава государства подчеркнул, что решение объявить о сроках заранее - это стратегический шаг, направленный на поддержку политической конкуренции.

- Как глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года, - сказал он.

Президент отметил, что у политических партий теперь есть четкий горизонт планирования.

- Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями. Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана. При этом, как мною уже неоднократно отмечалось, крайне важно, чтобы проводимые нами политические и экономические преобразования были тесно увязаны с положительными "ментальными" переменными в обществе, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, реформа парламента стала возможной после мартовского референдума по новой Конституции. Курултай заменит прежнюю структуру и станет однопалатным органом власти, в который войдут 145 депутатов.

Новый орган получит расширенные полномочия: депутаты будут принимать конституционные законы, назначать выборы и принимать решения по вопросам войны и мира. По задумке авторов реформы, такая концентрация власти в одной палате должна ускорить принятие ключевых государственных решений.