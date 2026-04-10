25 марта в центральной мечети Иманғали прошёл жаназа-намаз по погибшему осуждённому. По словам очевидцев, на молитву пришли сотни людей. Также присутствовали сотрудники акимата и представители надзорных органов, передает Azh.kz.

После молитвы в одном из банкетных залов города состоялся поминальный обед. Затем тело перевезли в Кульсары Жылыойского района, где он родился. Там и прошли похороны.

Мужчина ранее был осуждён на 25 лет за преступления против детей (изнасилование и развращение малолетних). Потерпевшими по делу проходили две девочки 5 и 8 лет, которым он приходился отчимом. По словам источников, часть людей, пришедших на похороны, могла не знать о его прошлом.



Напомним, что 22 марта в исправительном учреждении Атырау произошёл конфликт между заключёнными. В результате драки погиб один из осуждённых - 51-летний мужчина. По этому факту возбуждено уголовное дело.