Казахстан переходит на новый Основной закон в середине лета.

Выступая перед научным сообществом, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обновлённая Конституция официально вступит в силу 1 июля 2026 года. К этому моменту в стране завершат масштабную ревизию законодательства, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что принятый на мартовском референдуме документ не просто меняет структуру власти, но и закрепляет приоритеты развития страны на высшем уровне. Особое внимание в новой редакции уделено интеллектуальному потенциалу нации.

- В преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Это значит, что всесторонняя поддержка указанных сфер приобретает стратегическое значение и, что критически важно, теперь развитие данных отраслей стало конституционной обязанностью государства. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всему научно-академическому сообществу за деятельный вклад в разработку и принятие Конституции, - отметил президент.

Сейчас основной массив работы переместился в Парламент. Депутатам предстоит в сжатые сроки адаптировать действующие законы под новые конституционные нормы.

- Согласно переходным положениям, новая Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. К этому времени все основные законы должны быть приведены в соответствие с нормами Конституции, - уточнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что ожидает от законодателей максимальной оперативности. Сразу после вступления закона в силу политическая повестка станет еще более насыщенной: ранее президент уже анонсировал, что выборы в новую палату - Курултай - намечены на август текущего года.