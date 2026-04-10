Кроме этого, за безопасностью следят 300 "умных" камер.

В районах ЗКО усиливают систему безопасности - там создают центры оперативного управления. Такие центры уже работают в Бурлинском, Сырымском районах и в районе Байтерек. Уже установлены 246 камер видеонаблюдения и 11 систем контроля скорости. Об этом рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

Сейчас монтаж продолжается ещё в пяти районах - Теректинском, Жангалинском, Жанибекском, Таскалинском и Бокейординском. Там планируют установить 360 камер и 15 систем фиксации скорости.

В Уральске в конце 2025 года дополнительно установили 300 "умных" камер. Они умеют распознавать лица и номера автомобилей, находящихся в розыске, отслеживают такие нарушения, как неправильная парковка, переход дороги в неположенном месте и выброс мусора.

Также в городе появились две камеры с высоким разрешением - они "видят" на расстоянии до четырёх километров. Оразалиев привел пример: можно отслеживать участок от остановки Пугачёва до площади Маметовой.

С начала этого года с помощью Центра оперативного управления уже пресекли более 8 тысяч административных нарушений.

Кроме того:

внедрены электронные браслеты для контроля подучётных лиц;

участковые и патрульные получили смарт-жетоны с функцией распознавания лиц.

Под круглосуточный видеоконтроль взяли школы, детские сады и другие образовательные учреждения. Сигналы тревожных кнопок выводятся напрямую в центр.

По словам Армана Оразалиева, за дорожной ситуацией следят не только камеры. Используются дроны, 30 мобильных систем контроля скорости и 10 комплексов "Екин Патруль", из них 5 работают в скрытом режиме.

С помощью видеонаблюдения раскрыли 115 уличных преступлений. Среди них:

2 убийства;

12 грабежей;

14 хулиганств;

16 угонов;

7 краж;

64 других преступления.

Также камеры помогли выявить более 23 тысяч административных нарушений. В их числе: