В районах ЗКО усиливают систему безопасности - там создают центры оперативного управления. Такие центры уже работают в Бурлинском, Сырымском районах и в районе Байтерек. Уже установлены 246 камер видеонаблюдения и 11 систем контроля скорости. Об этом рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.
Сейчас монтаж продолжается ещё в пяти районах - Теректинском, Жангалинском, Жанибекском, Таскалинском и Бокейординском. Там планируют установить 360 камер и 15 систем фиксации скорости.
В Уральске в конце 2025 года дополнительно установили 300 "умных" камер. Они умеют распознавать лица и номера автомобилей, находящихся в розыске, отслеживают такие нарушения, как неправильная парковка, переход дороги в неположенном месте и выброс мусора.
Также в городе появились две камеры с высоким разрешением - они "видят" на расстоянии до четырёх километров. Оразалиев привел пример: можно отслеживать участок от остановки Пугачёва до площади Маметовой.
С начала этого года с помощью Центра оперативного управления уже пресекли более 8 тысяч административных нарушений.
Кроме того:
внедрены электронные браслеты для контроля подучётных лиц;
участковые и патрульные получили смарт-жетоны с функцией распознавания лиц.
Под круглосуточный видеоконтроль взяли школы, детские сады и другие образовательные учреждения. Сигналы тревожных кнопок выводятся напрямую в центр.
По словам Армана Оразалиева, за дорожной ситуацией следят не только камеры. Используются дроны, 30 мобильных систем контроля скорости и 10 комплексов "Екин Патруль", из них 5 работают в скрытом режиме.
С помощью видеонаблюдения раскрыли 115 уличных преступлений. Среди них:
2 убийства;
12 грабежей;
14 хулиганств;
16 угонов;
7 краж;
64 других преступления.
Также камеры помогли выявить более 23 тысяч административных нарушений. В их числе:
свыше 21 тысячи нарушений ПДД;
около 2 тысяч случаев мелкого хулиганства;
499 фактов распития алкоголя в общественных местах;
105 других нарушений общественного порядка.