Казахмыс продолжает реализацию социальных инициатив в регионах присутствия. Так, В Шуском районе в селах Коккайнар, Шокпар, Бірлік, Бірлікустем и Конаев прошла благотворительная акция. Для социально уязвимых слоев населения были сформированы и переданы продуктовые корзины. Помощь получили по 50 семей в каждом населенном пункте, общий охват составил 250 семей.





Инициатива направлена на оказание адресной поддержки в праздничный период, а также укрепление принципов социальной ответственности и взаимопомощи.





Напомним, компания также реализует проекты по развитию социальной инфраструктуры. В городе Шу и селе Бірлік Жамбылской области введены в эксплуатацию современные быстровозводимые модульные спортивные залы. Проекты реализованы при поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс» в партнёрстве с Қазақстан халқына и акиматом области.





Общий объем инвестиций составил 346 млн тенге. Новые объекты рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию и позволяют ежедневно обеспечивать занятиями спортом до 100 человек. Залы предназначены для командных видов спорта, включая футбол, волейбол и баскетбол. Особое внимание уделено доступности объектов для детей и подростков, включая детей с особыми образовательными потребностями.





С 2023 года общий объем финансирования социальных проектов в регионе составил 1,7 млрд тенге. В числе реализованных инициатив строительство спортивных и детских площадок, благоустройство населенных пунктов и поддержка социально уязвимых категорий граждан. Работа по всем этим направлениям продолжается.



Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS