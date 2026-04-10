В Казахстане стартовала временная акция по разблокировке банковских счетов, на которые поступают социальные выплаты и зарплаты. Как пояснили в Министерстве юстиции РК, кампания продлится до 30 апреля 2026 года и позволит гражданам вернуть доступ к средствам первой необходимости.

Ограничения будут снимать только со специальных счетов, предназначенных для зачисления:

заработных плат;

алиментов;

пенсионных начислений;

государственных пособий.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться в приложении Adilet.gov и отправить электронное обращение частному судебному исполнителю. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы - например, справку с места работы с указанием номера счета или документ из ГЦВП.

В ведомстве напомнили, что разблокировка карт не освобождает от уплаты самих долгов. Обязательства по штрафам и другим исполнительным документам сохраняются за гражданами в полном объеме.