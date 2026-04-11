Из этого числа больше половины поступают в кардиоцентр с острым коронарным синдромом.

Как сообщила на брифинге и.о. директора кардиологического центра ЗКО Эльмира Суйеугазиева, на начало 2026 года численность населения Западно-Казахстанской области составила 695 791 человек. На диспансерном учете с заболеваниями системы кровообращения состоят 96 172 пациента. В структуре заболеваний преобладают ишемическая болезнь сердца (32 628 случаев), артериальная гипертензия (8 922 пациента), хроническая сердечная недостаточность (6 401 пациент, включая 7 пациентов с имплантированными LVAD), а также нарушения ритма сердца (3 114 случаев).

(LVAD) — это механический насос, вживляемый пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью для поддержки работы сердца.

-Ежегодно здесь получают лечение более 4 000 пациентов, из которых свыше 60% — с острым коронарным синдромом (включая инфаркт миокарда), и более 20% — с сердечной недостаточностью, - пояснила Эльмира Суйеугазиева.

По ее словам, укомплектованность врачами-кардиологами составляет 69%. Не хватает четыре кардиолога, в больнице района Байтерек, Жанибекской, Жангалинской, Бокейординской больницах.

-Медицинские организации области оснащены необходимым кардиологическим оборудованием, однако значительная часть техники требует обновления. В ближайшее время планируется закупка аппаратов ЭХОКГ, СМАД, холтеровского мониторирования ЭКГ и оборудования для нагрузочных тестов за счет средств компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и местного бюджета, - отметила спикер.

В 2025 году охват населения скрининговыми программами достиг 100%, а показатель ранней выявляемости БСК составил 9,6%.