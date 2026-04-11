В этом году регион усиливает свой автопарк скорой помощи: уже приобретено 5 реанимобилей, оснащенных всем необходимым для интенсивной терапии в пути.

В Западном Казахстане взят курс на качественную трансформацию системы здравоохранения. Ключевые приоритеты развития отрасли — от строительства современных межрайонных больниц до системного решения вопроса кадрового дефицита — стали центральной темой на расширенном совещании под председательством временно исполняющего обязанности акима Западно-Казахстанской области Тлепбергена Каюпова.

Качественный рывок: инфраструктурные изменения

Развитие здравоохранения региона сегодня проходит через этап масштабной модернизации. Как было озвучено на встрече, в прошлом году в эксплуатацию было введено 52 медицинских объекта. Это не просто цифра, а реальный показатель приближения медицинской помощи к жителям отдаленных сел и районных центров.

Ключевым проектом текущего года стало строительство двух межрайонных больниц. Создание таких медицинских хабов — это стратегическое решение, которое позволит концентрировать передовое оборудование и высококвалифицированных специалистов в точках доступа для жителей нескольких районов одновременно. Это значительно сокращает время «золотого часа» при оказании экстренной помощи и повышает выживаемость пациентов при критических состояниях, таких как инфаркты и инсульты.

Технологическое перевооружение

Техническая оснащенность определяет качество диагностики и лечения. В этом году регион усиливает свой автопарк скорой помощи: уже приобретено 5 реанимобилей, оснащенных всем необходимым для интенсивной терапии в пути. До конца года запланирована закупка еще 15 единиц современного медицинского оборудования.

Важным аспектом развития отрасли стало укрепление государственно-частного партнерства. Благодаря инвестициям компании «КПО б.в.», планируется поступление 100 единиц специализированной техники. Это позволит обновить диагностическую базу поликлиник и больниц, что критически важно для раннего выявления заболеваний.

Приоритет — профилактика и материнство

На совещании отдельно подчеркнули необходимость усиления профилактической работы. Скрининговые обследования — это фундамент современной медицины, позволяющий выявлять патологии на бессимптомной стадии. Увеличение охвата населения скринингами стало одним из ключевых индикаторов эффективности работы управлений здравоохранения.

Особое внимание уделено защите здоровья матери и ребенка. Данное направление является индикатором социального благополучия региона. Тлепберген Каюпов акцентировал внимание на том, что снижение показателей материнской и младенческой смертности должно быть результатом не просто отчетов, а системной работы по сопровождению беременных групп риска, качественному патронажу и своевременной медицинской помощи.

Решение кадрового вопроса: от дефицита к призванию

Вопрос нехватки медицинских специалистов остается одним из самых острых для регионов. На совещании была подчеркнута важность системного подхода к этому вызову. Привлечение молодых специалистов в районы требует не только призывов, но и реальных условий: обеспечения жильем, подъемных пособий и создания условий для профессионального роста.

Власти региона продолжают реализацию программ, направленных на закрепление кадров на селе. Системная работа в этом направлении призвана не только закрыть текущие вакансии, но и создать преемственность поколений, когда опытные врачи передают свои знания молодежи в районных больницах.

Итоги и задачи на перспективу

Завершая совещание, Тлепберген Каюпов поставил перед руководством отрасли конкретные задачи:

Безусловное выполнение индикаторов: Достижение целевых показателей, установленных Министерством здравоохранения РК, является обязательным критерием эффективности менеджмента на местах.

Качество услуг: Повышение удовлетворенности населения — главный критерий работы медиков. Это касается вежливости персонала, доступности записи к врачам и эффективности лечения.

Цифровизация: Продолжение работы по переходу на безбумажный формат, что позволяет врачам тратить больше времени на пациента, а не на заполнение журналов.

Система здравоохранения Западного Казахстана демонстрирует готовность к качественным изменениям. Сочетание бюджетных вложений, активного участия социально ответственного бизнеса и четкого контроля со стороны руководства области создает необходимый фундамент для того, чтобы медицина стала доступной, современной и, прежде всего, эффективной для каждого жителя региона.