Встреча прошла в свободном формате в "Batys Hub".

9 апреля в Уральске аким города Мурат Байменов провёл встречу с молодежью, которая была организована в свободном формате. В ней приняли участие студенты высших и технических учебных заведений, представители волонтерских организаций, молодые предприниматели, активная молодежь в сфере спорта и культуры.

- Мероприятие организовано в открытом формате, чтобы молодые люди могли напрямую задать вопросы, озвучить свои идеи и предложить новые инициативы для развития города. Встреча объединила студентов, волонтеров, молодых предпринимателей и активную молодежь. В рамках встречи обсудили социальные проекты, стартап-инициативы, экологические акции и цифровые решения, которые молодежь предлагает внедрять на городском уровне, - сказала руководитель отдела городского ресурсного центра по работе с молодежью Казына Сериккалиева.

По её словам, такие диалоговые площадки помогают услышать мнение молодежи, поддержать их инициативы и вместе работать над развитием Уральска.

В связи с тем, что этот год определен годом искусственного интеллекта и цифровизации, на встрече представили цифровые и инновационные проекты студентов. Молодежь представила свои IT-решения, мобильные приложения и инициативы, основанные на современных технологиях, и предложила возможности для их внедрения на уровне города.

По итогам также рассмотрены возможности реализации некоторых проектов на городском уровне.