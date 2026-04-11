Председателям рекомендуют заняться благоустройством: устанавливать камеры видеонаблюдения и усиливать освещение в подъездах.

В ЗКО к работе по обеспечению порядка подключают председателей КСК и ОСИ. Сейчас с участковыми полицейскими уже взаимодействуют 77 кооперативов и 205 объединений собственников.

Как отметил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, по новому закону о профилактике правонарушений КСК и ОСИ официально считаются участниками этой работы. Поэтому их просят активнее включаться в вопросы безопасности.

Председателей призывают обращать внимание на людей, склонных к правонарушениям, и сообщать о них участковым. Также их просят помогать выявлять арендное жильё и квартирантов.

Отдельное внимание - коммуникации с жителями. Сейчас участковые состоят в 728 домовых чатах в WhatsApp и Telegram. Это помогает быстрее реагировать на жалобы и держать связь с людьми.

Кроме того, полицейские должны участвовать в собраниях жильцов, где они рассказывают о мерах безопасности - как защититься от краж, мошенников и бытового насилия.

Также председателям рекомендуют заняться благоустройством: устанавливать камеры видеонаблюдения и усиливать освещение в подъездах, следить за тем, кто сдаёт квартиры и кто в них живёт - чтобы понимать, кто заселяется в дома, и вовремя замечать возможные проблемы.

В полиции считают, что такие меры помогут сделать дворы безопаснее.