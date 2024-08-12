Общественника оштрафовали за клевету на акима района в Атырауской области

По информации суда атырауской области, председатель общественного объединения опубликовал в соцсети Facebook пост и аудиовидеозапись касательно акима Кызылкогинского района. "Активист обнародовал несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов по выделенным для этого 40 миллионам тенге", говорится в сообщении.

Аким обратился в правоохранительные органы, чтобы опровергнуть данные.

– В своем заявлении глава района указал на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающие его репутацию. Вина активиста доказана заявлением потерпевшего, пояснениями участников дела, рапортом сотрудника полиции, постами и аудио-видеозаписями, опубликованными в соцсети, протоколом об административном правонарушении, заключением экспертизы и другими материалами дела, - говорится в сообщении суда.

Постановлением Макатского районного суда Атырауской области председатель ОО признан виновным в клевете. Ему назначено наказание – административный арест на срок 20 суток. Активист не согласился с таким решением суда и решил его обжаловать. Дело рассматривалось в апелляционной инстанции.

– Апелляция с учетом характера совершенного правонарушения, личности правонарушителя, выплаты ранее наложенного административного штрафа по предыдущему адмправонарушению, семейного положения, применил альтернативную меру наказания в виде штрафа. Постановление суда изменено, председателю ОО наложен штраф в размере 664 560 тенге, - отметили в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.