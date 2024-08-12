Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов.

Прокуроры Атырауской области заявили о потере газа на 673 млн тенге

В прокуратуре Атырауской области сообщили, что ТОО Anaco в период с 2018 по 2023 годы допустил потерю сырого газа в объеме 4 237 248 м3, тем самым нерационально использовал недра.

По словам представителей надзорного органа, это является грубым нарушением требований статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов.

Причиненный ущерб государству составил 673 130 278 тенге. Недропользователь в добровольном порядке оплатил 285 миллионов тенге ущерба, уточнили в ведомстве.