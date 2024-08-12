За нарушения законодательства в секторе наложили штрафы на 10,1 миллиона тенге, взыскали 8,1 миллиона тенге.

Хорошо ли защищены в РК персональные данные?

Число уголовных правонарушений увеличилось на 20%, административных — на 76%, сообщает Finprom.kz.

В январе–июле этого года в Казахстане зарегистрировали 65 административных нарушений закона о персональных данных и их защите — на 75,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом рассмотрели 61 дело, против всего 23 дел годом ранее. Постановления о привлечении к административной ответственности вынесли в отношении 61 человека — в 2,9 раза больше, чем в январе–июле прошлого года.

За нарушения законодательства в секторе наложили штрафы на 10,1 миллиона тенге, взыскали 8,1 миллиона тенге.

Что касается уголовной сферы, здесь за январь–июль этого года в стране зарегистрировали 49 нарушений неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите — на 19,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За семь месяцев этого года уголовные правонарушения в секторе совершили 11 человек, против всего 5 человек годом ранее. Больше всего подобных правонарушений совершили безработные: 8 человек. В число нарушителей также попали 1 рабочий и 1 учащийся.

Не секрет, что очень часто утечка персональных данных происходит в цифровом пространстве, онлайн. При этом уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет по итогам 2023 года достиг 88,3%, против 86,3% годом ранее.

В региональном разрезе наибольший уровень цифровой грамотности наблюдался у жителей столицы (95,1%), Алматы (92,9%), а также Туркестанской (92,8%), Улытауской (91,8%) и Костанайской (91,7%) областей.

Худшие показатели наблюдаются в Северо-Казахстанской (лишь 78,7%), Западно-Казахстанской (82,5%) и Восточно-Казахстанской (82,6%) областях.

Из 20 регионов страны уровень цифровой грамотности населения снизился только в Алматинской и Мангистауской областях, а улучшилась цифровая грамотность заметнее всего у жителей Абайской области.