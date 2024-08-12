По данным пресс-службы акимата Атырауской области, в течение последних трех месяцев в области утонули 25 человек, 14 из них - подростки. Показатель вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Несчастные случаи происходят из-за халатного отношения родителей к безопасности ребенка. Под председательством главы региона Серика Шапкенова состоялось заседание акимата по вопросам безопасности детей.

По словам и.о. начальника департамента полиции Абдигани Сейдуалиева, с начала лета к административной ответственности привлечены 154 человека.

- ⁠48 из привлеченных к ответственности по статье 364 Административного кодекса за купание в запрещенных местах - родители детей. Кроме того, 54 человека, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, оштрафованы на общую сумму 1 069 740 тенге, - рассказал Абдигани Сейдуалиев.

Ещё семеро детей погибли в результате несчастных случаев. Так, четвертого июля в Парке Победы погибла девочка из-за падения бюста, который был закреплён ненадлежащим образом. Спустя неделю, 10 июля в детском саду мальчик упал в септик и погиб, через четыре дня, 14 июля в городском центральном бассейне утонула девочка, а 26 июля в фонтане погибла другая девочка из-за смертельных травм, причиненных насосом.

27 июля в селе Сагиз Кызылкугинского района подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался от полученных травм. На следующий день в одном из многоэтажек 15-летняя школьница совершила суицид, выпрыгнув из окна.

На совещании аким области поручил усилить профилактические меры и продолжить работу с родителями по разъяснению их ответственности за безопасность детей.

- Нет ничего важнее человеческой жизни, безопасность детей должна быть в центре внимания. Раньше на улицах висели баннеры, в социальных сетях и на телевидении транслировались видеоролики по профилактике несчастных случаев. Сейчас мы не видим проводимой работы, что означает бездействие ответственных органов. Необходимо усилить разъяснительную работу среди родителей, используя современные средства коммуникаций. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям, полицией и волонтерами определить опасные участки. Привлечь общественников к информированию населения, полиции необходимо увеличить оперативные группы у опасных водоемов, активно должны работать акимы сельских округов, которые владеют информацией на местах, все мероприятия должны вестись системно и комплексно, - обратился Серик Шапкенов к собравшимся.

Кроме того, аким области поручил провести анализ произошедших несчастных случаев и разработать план мероприятий, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты.