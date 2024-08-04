В прокуратуре региона заявили, что каждый трагический факт связанный с детьми находится на особом контроле надзорного органа. К примеру, четвертого июля в Парке Победы погибла девочка из-за падения бюста, который был закреплён ненадлежащим образом. Спустя неделю, 10 июля в детском саду мальчик упал в септик и погиб, через четыре дня, 14 июля в городском центральном бассейне утонула девочка, а 26 июля в фонтане погибла другая девочка из-за смертельных травм, причиненных насосом.

27 июля, в селе Сагиз Кызылкугинского района подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался от полученных травм. На следующий день в одном из многоэтажек 15-летняя школьница совершила суицид, выпрыгнув из окна.

– Каждое дело стоит у нас на особом контроле. Сейчас принимаем меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, чьи действия или халатность привели к этим трагедиям. В целях обеспечения безопасности детей мы нацелены на недопущение подобных случаев и повторения их в будущем, - отметил прокурор области Бауыржан Жумаканов.

В настоящее время в области реализуется проект «Счастливое и безопасное детство». Прокуроры посетили свыше 50 семей, оказавшихся в трудных бытовых условиях, выявлены факты попрошайничества среди несовершеннолетних и родители привлечены к ответственности.

Работа будет продолжена.