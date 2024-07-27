Ногу трёхлетнего ребёнка затянуло циркулярным насосом внутри фонтана расположенного на улице Айтике би. В результате малыш скончался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведётся комплексное расследование.
По данным департамента полиции Атырауской области, трагедия произошла 26 июля в 17:50.
— Ногу трёхлетнего ребёнка затянуло циркулярным насосом внутри фонтана расположенного на улице Айтике би. В результате малыш скончался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведётся комплексное расследование, — пояснили в ведомстве.
Сообщается, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.