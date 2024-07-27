Заместитель начальника управления экономики и финансов Рафик Абуов рассказал, что по программе «С дипломом – в село» на приобретение жилья для специалистов, приехавших на работу в сельские населенные пункты, из республиканского бюджета в этом году выделят 328,6 миллиона тенге. Бюджетные кредиты планируют предоставить 10 специалистам.

— Также в рамках проекта в этом году планируют выплатить единовременное пособие 120 специалистам в размере 44,3 миллиона тенге, на сегодняшний день 53 сотрудникам уже выплатили 19,5 миллиона тенге. Подъёмное пособие представляет собой единовременную выплату в размере 100 месячных расчётных показателей (369 тысяч тенге). А бюджетный кредит предоставляется на строительство и покупку жилья. Его сумма для райцентров составляет 2 500 МРП, для сел – 2 000 МРП, — отметил Абуов.




























