Впервые за восемь лет в Казахстане снизились цены на социально значимые продукты

Так, впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В результате принятых мер, средний индекс дефляции составил 99,8%.

Для борьбы с сезонными колебаниями цен было поставлено на рынок более 160 тысяч тонн овощной продукции, а также подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга на рынке. Для поддержки отечественных производителей введен временный запрет на экспорт сахара, а также экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника.

– В пилотном режиме функционирует Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет «электронным зеркалом» движения СЗПТ. Ее применение планируется расширить на всю продуктовую корзину из 58 товарных позиций, - сообщили в правительстве РК.

Кроме этого, власти усилили государственный контроль для предотвращения необоснованного роста цен. С начала года возбуждено 2357 административных дел по нарушению торгового законодательства на сумму 16,3 миллиона тенге. Проводится работа по соблюдению торговой надбавки: за первое полугодие 2024 года вынесено 1946 постановлений о превышении торговой надбавки.