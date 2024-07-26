По данным аналитического портала energyprom.kz, с начала года в Казахстане произвели 32,8 тысяч тонн колбас и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных.

В региональном разрезе больше всего колбас выпустили в Восточно-Казахстанской области. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская и Павлодарская области. Почти половина производства в секторе пришлась на варёные колбасные изделия, сосиски и сардельки: 16,1 тысячи тонн.

Также было выпущено 8,7 тысячи тонн полукопчёных и 5,8 тысячи тонн варёно-копчёных, полусухих, сыровяленых и сырокопчёных колбас.

Кроме того, производство в секторе включало 333 тонны колбас из печени, 244 тонны копчёно-запечённых колбас, 96 тонн студня и зельца, а также 10 тонн колбасных изделий из конины.

Тем временем по итогам января–апреля этого года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на колбасные изделия на 60,8%.

Импорт за этот период вырос на 6,6%, до 13,8 тысячи тонн, а производство — на 1,3%, до 21,4 тысячи тонн. На экспорт пришлась лишь малая доля: всего 118,2 тонны. В итоге реализация на внутреннем рынке выросла на 3,2%, до 35 тысяч тонн.

Таким образом, уровень самообеспечения в секторе и так невысок, а в некоторых регионах ситуация даже хуже, чем в целом по РК.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в первом квартале текущего года потребление варёной колбасы в Казахстане в среднем составляло 652 граммов на душу населения, полукопчёной колбасы — 982 граммов.

На среднестатистического городского жителя приходилось 636 граммов варёной колбасы в квартал, на сельского — 676 граммов. Что касается полукопчёной колбасы, в городской местности потребление на душу населения составляло 1 кг в квартал, в сельской — 878 г.

Тем временем цены на колбасы по итогам июня этого года выросли на 5,6% в годовой динамике. В том числе варёная колбаса подорожала на 4,4%, полукопчёная — на 6,8%, сосиски и сардельки — на 4,7% за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте и Кызылординской области. Далее расположились Карагандинская область и Астана. Наименьшее удорожание наблюдалось в Северо-Казахстанской области. В двух регионах страны — Атырауской и Западно-Казахстанской областях — цены в секторе снизились.

Средняя розничная стоимость килограмма варёной колбасы в июне 2024 года составляла 2,9 тысяч тенге, полукопчёной — 3,6 тысяч тенге. Среди крупных городов страны самая высокая цена на варёную колбасу была отмечена в Актау (3,9 тысяч тенге за кг), самая низкая — в Уральске (2 тысяч тенге). Килограмм полукопчёной колбасы дороже всего стоил в Астане (4,8 тысяч тенге), дешевле всего — в Актобе (2,6 тысяч тенге).



