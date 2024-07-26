Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже (Франция). Прямая трансляция стартует в 22:30 по казахстанскому времени и будет показана на телеканалах Qazaqstan, Qazsport и "Хабар", передает vestisport.
В церемонии открытия примет участие сборная Казахстана.
Отметим, что вместо привычного прохода спортсменов по легкоатлетической трассе на стадионе, гостей и зрителей ждет красочный парад по реке Сена в самом сердце французской столицы.
Олимпиада-2024: где смотреть прямую трансляцию церемонии открытия с участием Казахстана
