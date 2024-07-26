Врачам удалось спасти всех пострадавших при взрыве на рынке Уральска

16 июня на рынке «Ел Ырысы» во время обряда жертвоприношения при опаливании голов скота произошел хлопок газового баллона. Пострадали 10 человек, восемь из них мужчины от 27 до 67 лет. Также травмы получили двое детей 15 и 17 лет. Всех доставили в городскую многопрофильную больницу.

По данным управления здравоохранения ЗКО, 35-летний мужчина получил ожог 91% кожных покровов, ещё двое мужчин 37 и 66 лет получили ожог 54% тела. Их экстренно поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

38-летнего мужчину с ожогом тела 45%, 28-летнего мужчину с 22% ожогом тела, 40-летнего пациента с 18% и 28-летнего мужчину с 27% ожогом тела госпитализировали в отделение политравмы.

Во время взрыва пострадали двое детей: 16-летний подросток получил ожог 70-75% тела, 14-летний ребенок - 30-35%. Врачи оказали им необходимую помощь и перевели в детскую больницу.

29-летний мужчина получил ожоги правой руки и правой ноги. Его направили на амбулаторное лечение.

– Жизни и здоровью пациентов реанимационного отделения угрожала опасность, их состояние находилось на постоянном контроле руководства больницы и управления здравоохранения. Наши врачи провели консилиум с врачами-комбустиологами отделения травматологии и ортопедии национального научного центра имени Батпенова. План лечения прописывали каждому индивидуально и корректировали его по мере необходимости. На сегодняшний день все пациенты получили необходимое лечение и выздоровели благодаря слаженной и профессиональной работе команды врачей, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Детям проведена пластическая операция - аутодермопластика (операция, в ходе которой выполняется пересадка кожи - прим. автора), которая прошла успешно. Подростки продолжают получать лечение и находятся под наблюдением врачей.