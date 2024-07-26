В социальных сетях появилась информация о том, что в Актюбинской области сотрудник полиции стал участником смертельного ДТП. По предварительной информации, 34-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Kia, не справился с управлением и сбил супружескую пару 25 и 26 лет. Якобы сначала страж порядка пытался скрыться с места аварии, но позже сдался.

В региональном департаменте полиции факт подтвердили и сообщили, проводится досудебное расследование, водитель арестован.

Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей, уточнили в полиции.



