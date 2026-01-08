В корпорации сообщили, что проверка ВАП не выявила нарушения.

В декабре прошлого года депутат Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса сообщил, что руководство АО «СПК «Акжайык» за год получило 14 премиальных окладов. Он назвал это выплатой за «выдающиеся результаты годовой работы по земельным махинациям».

Редакция «МГ» направила официальный запрос в «СПК «Акжайык» с просьбой прокомментировать данную информацию. В корпорации сообщили, что штатная численность составляет 50 человек, включая работников представительства в КНР. Однако озвучивать заработную плату сотрудников и руководящего звена в СПК отказались, сославшись, что данная информация относится к данным с ограниченным доступом.