В декабре прошлого года депутат Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса сообщил, что руководство АО «СПК «Акжайык» за год получило 14 премиальных окладов. Он назвал это выплатой за «выдающиеся результаты годовой работы по земельным махинациям».
Редакция «МГ» направила официальный запрос в «СПК «Акжайык» с просьбой прокомментировать данную информацию. В корпорации сообщили, что штатная численность составляет 50 человек, включая работников представительства в КНР. Однако озвучивать заработную плату сотрудников и руководящего звена в СПК отказались, сославшись, что данная информация относится к данным с ограниченным доступом.
– Выплата заработной платы и премиальных вознаграждений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РК, внутренними документами и решениями уполномоченных органов. По результатам высшей аудиторской палаты нарушений в части начисления и выплаты премиальных вознаграждений в АО «СПК «Акжайык» не выявлено. Данный факт отражен в материалах аудита и подтверждает соблюдение обществом требований законодательства и внутренних нормативных документов. Приведенные в отчете ВАП сведения носят информационно-аналитический характер и не квалифицированы как нарушение, - сообщили в СПК.