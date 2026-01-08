Разбираемся, где моющее средство работает эффективнее — прямо в барабане или в специальном отсеке.

В стиральных машинах-автомат предусмотрены специальные лотки для моющих средств. Несмотря на это, многие до сих пор спорят: одни засыпают порошок строго в лоток, другие предпочитают класть его прямо в барабан, считая, что так машинка прослужит дольше.

Производитель LG разъяснил, куда именно заливать и засыпать моющие средства, чтобы стирка была эффективной, а техника не выходила из строя раньше времени.

Как устроен лоток для моющих средств

В стиральных машинах лоток обычно состоит из трёх отсеков, каждый из которых имеет своё обозначение и назначение.

Отсек I

Используется для предварительной стирки. Сюда засыпают порошок или заливают гель, если бельё сильно загрязнено и выбран режим с предварительным этапом. Если такая функция в программе не предусмотрена, этот отсек оставляют пустым.

Отсек II

Это основной отсек для стирки. В него добавляют порошок или жидкий гель при обычных программах. Именно он используется чаще всего, так как большинство пользователей стирают вещи в стандартном режиме.

Отсек со значком цветка или звёздочки

Предназначен для жидких средств — кондиционера, отбеливателя или ополаскивателя. Этот отсек легко узнать: он отличается формой, а иногда и цветом.

Куда добавлять пятновыводитель и отбеливатель

Выбор отсека зависит от режима стирки:

при предварительной стирке — средство добавляют в отсек I;

при основной стирке — в отсек II.

Это правило касается порошковых отбеливателей и пятновыводителей.

Если моющее средство добавлено не туда, стирка может пройти впустую. Например, при отсутствии порошка в первом отсеке предварительная стирка не запустится — бельё просто намокнет. Основной процесс стирки начинается только тогда, когда вода проходит через отсек II. Поэтому именно туда нужно добавлять основное моющее средство. Жидкие кондиционеры и отбеливатели заливаются в отдельный отсек со специальной маркировкой. Заливать туда гель для стирки не рекомендуется, но если это произошло — ничего страшного. Гель хорошо растворяется и не оставляет следов на ткани.

Можно ли сыпать порошок прямо в барабан

Засыпать порошок или заливать гель непосредственно в барабан не рекомендуется. Во время стирки машина несколько раз набирает и сливает воду, из-за чего моющее средство расходуется неравномерно и менее эффективно. В результате бельё может остаться грязным. Лоток подаёт средство в барабан порциями, что обеспечивает более качественную стирку.

Исключение — капсулы и таблетки для стирки. Их, наоборот, кладут прямо в барабан вместе с бельём. Если поместить их в лоток, они не успеют полностью раствориться, и результат стирки будет хуже.

Полезные советы для долгой службы стиральной машины