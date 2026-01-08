В стиральных машинах-автомат предусмотрены специальные лотки для моющих средств. Несмотря на это, многие до сих пор спорят: одни засыпают порошок строго в лоток, другие предпочитают класть его прямо в барабан, считая, что так машинка прослужит дольше.
Производитель LG разъяснил, куда именно заливать и засыпать моющие средства, чтобы стирка была эффективной, а техника не выходила из строя раньше времени.
Как устроен лоток для моющих средств
В стиральных машинах лоток обычно состоит из трёх отсеков, каждый из которых имеет своё обозначение и назначение.
Отсек I
Используется для предварительной стирки. Сюда засыпают порошок или заливают гель, если бельё сильно загрязнено и выбран режим с предварительным этапом. Если такая функция в программе не предусмотрена, этот отсек оставляют пустым.
Отсек II
Это основной отсек для стирки. В него добавляют порошок или жидкий гель при обычных программах. Именно он используется чаще всего, так как большинство пользователей стирают вещи в стандартном режиме.
Отсек со значком цветка или звёздочки
Предназначен для жидких средств — кондиционера, отбеливателя или ополаскивателя. Этот отсек легко узнать: он отличается формой, а иногда и цветом.
Куда добавлять пятновыводитель и отбеливатель
Выбор отсека зависит от режима стирки:
при предварительной стирке — средство добавляют в отсек I;
при основной стирке — в отсек II.
Это правило касается порошковых отбеливателей и пятновыводителей.
Если моющее средство добавлено не туда, стирка может пройти впустую. Например, при отсутствии порошка в первом отсеке предварительная стирка не запустится — бельё просто намокнет. Основной процесс стирки начинается только тогда, когда вода проходит через отсек II. Поэтому именно туда нужно добавлять основное моющее средство. Жидкие кондиционеры и отбеливатели заливаются в отдельный отсек со специальной маркировкой. Заливать туда гель для стирки не рекомендуется, но если это произошло — ничего страшного. Гель хорошо растворяется и не оставляет следов на ткани.
Можно ли сыпать порошок прямо в барабан
Засыпать порошок или заливать гель непосредственно в барабан не рекомендуется. Во время стирки машина несколько раз набирает и сливает воду, из-за чего моющее средство расходуется неравномерно и менее эффективно. В результате бельё может остаться грязным. Лоток подаёт средство в барабан порциями, что обеспечивает более качественную стирку.
Исключение — капсулы и таблетки для стирки. Их, наоборот, кладут прямо в барабан вместе с бельём. Если поместить их в лоток, они не успеют полностью раствориться, и результат стирки будет хуже.
Полезные советы для долгой службы стиральной машины
Регулярно мойте лоток для моющих средств. Остатки порошка и геля со временем накапливаются, вызывая неприятный запах и появление плесени.
Не сыпьте порошок в барабан в надежде сэкономить — это не улучшит результат и может привести к повторной стирке.
Не используйте средства для ручной стирки в машинке-автомат. Они дают слишком много пены и могут повредить технику.
Если нет инструкции к порошку, можно воспользоваться простой формулой: 1 столовая ложка порошка на 1 килограмм белья. При сильных загрязнениях или жёсткой воде дозу допускается увеличить вдвое.