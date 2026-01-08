Синоптики отмечают устойчиво низкие температуры и умеренный ветер по регионам.

В Уральске 9 января ожидается морозная погода с небольшим снегом и облачностью, передают синоптики. Ночные температуры будут опускаться до примерно −11…−9 °C, а днём — до −3…−1 °C.

В Атырау прогнозируется ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха утром и днём составит примерно −2…−1 °C, осадки маловероятны, и небо останется преимущественно ясным.

В Актау будет прохладно с положительными температурами днём и ночью около нуля. Днём воздух прогреется примерно до +2…+5 °C, при этом осадков также не ожидается.

Актобе встретит пятницу морозной погодой с отрицательными температурами и переменной облачностью. Ночью столбик термометра опустится до −13…−10 °C, а днём температура воздуха будет находиться около −6…−5 °C без значительных осадков.