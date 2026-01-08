По фактам было возбуждено более тысячи уголовных дел.

Комитетом национальной безопасности ведется системная работа по борьбе с коррупцией. Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 человек.

— Возбуждено 1 052 уголовных дела, из которых 969 доведены до завершения. В суд направлены 860 дел. Чаще всего выявленные правонарушения были связаны со взяточничеством и хищением бюджетных средств. В бюджет страны возмещено 16,1 миллиарда тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 миллиарда тенге, — сообщается на сайте КНБ РК.

Отдельное внимание уделяется поощрению граждан, сообщающих о фактах коррупции. В 2025 году вознаграждение получили 61 человек, сообщивших о фактах коррупции, на общую сумму 24,2 миллиона тенге.