Управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО организует бесплатные курсы казахского и английского языков для жителей области. Казахский язык можно изучать на пяти уровнях: элементарный, базовый, средний, выше среднего и высокий. Обучение английскому языку проводится по шести уровням: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced и Proficiency. Подать заявку можно как индивидуально, так и коллективно.
В 2025 году курсы казахского языка прошли 710 человек, из них 40% — представители разных этносов. Среди слушателей были:
54 государственных служащих
78 военнослужащих
115 сотрудников правоохранительных органов
87 работников сферы образования
50 медицинских работников
17 представителей СМИ
14 сотрудников сферы госуслуг
145 работников сферы обслуживания
150 физических лиц
По уровням владения казахским языком обучение прошли:
A1 (элементарный уровень) — 297 человек
A2 (базовый уровень) — 191 человек
B1 (средний уровень) — 124 человека
B2 (выше среднего) — 32 человека
C1 (высокий уровень) — 66 человек
Сейчас открыт приём заявок на бесплатные курсы казахского и английского языков для взрослого населения области (от 18 лет). Заявки принимаются по адресу: улица Х. Чурина, 116, кабинет 29, а также через платформу e-Otinish. Телефон для справок: 8 (7112) 50-74-66.
Напомним, что в 2024 году курсы государственного языка прошли 705 слушателей, 335 из которых представители других национальностей.