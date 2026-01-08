В 2025 году курсы государственного языка в регионе прошли 710 человек, из них 40 процентов — представители этносов.

Управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО организует бесплатные курсы казахского и английского языков для жителей области. Казахский язык можно изучать на пяти уровнях: элементарный, базовый, средний, выше среднего и высокий. Обучение английскому языку проводится по шести уровням: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced и Proficiency. Подать заявку можно как индивидуально, так и коллективно.

В 2025 году курсы казахского языка прошли 710 человек, из них 40% — представители разных этносов. Среди слушателей были:

54 государственных служащих

78 военнослужащих

115 сотрудников правоохранительных органов

87 работников сферы образования

50 медицинских работников

17 представителей СМИ

14 сотрудников сферы госуслуг

145 работников сферы обслуживания

150 физических лиц

По уровням владения казахским языком обучение прошли:

A1 (элементарный уровень) — 297 человек

A2 (базовый уровень) — 191 человек

B1 (средний уровень) — 124 человека

B2 (выше среднего) — 32 человека

C1 (высокий уровень) — 66 человек

Сейчас открыт приём заявок на бесплатные курсы казахского и английского языков для взрослого населения области (от 18 лет). Заявки принимаются по адресу: улица Х. Чурина, 116, кабинет 29, а также через платформу e-Otinish. Телефон для справок: 8 (7112) 50-74-66.

Напомним, что в 2024 году курсы государственного языка прошли 705 слушателей, 335 из которых представители других национальностей.