Управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО организует бесплатные курсы казахского и английского языков для жителей области. Казахский язык можно изучать на пяти уровнях: элементарный, базовый, средний, выше среднего и высокий. Обучение английскому языку проводится по шести уровням: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced и Proficiency. Подать заявку можно как индивидуально, так и коллективно.

В 2025 году курсы казахского языка прошли 710 человек, из них 40% — представители разных этносов. Среди слушателей были:

  • 54 государственных служащих

  • 78 военнослужащих

  • 115 сотрудников правоохранительных органов

  • 87 работников сферы образования

  • 50 медицинских работников

  • 17 представителей СМИ

  • 14 сотрудников сферы госуслуг

  • 145 работников сферы обслуживания

  • 150 физических лиц

По уровням владения казахским языком обучение прошли:

  • A1 (элементарный уровень) — 297 человек

  • A2 (базовый уровень) — 191 человек

  • B1 (средний уровень) — 124 человека

  • B2 (выше среднего) — 32 человека

  • C1 (высокий уровень) — 66 человек

Сейчас открыт приём заявок на бесплатные курсы казахского и английского языков для взрослого населения области (от 18 лет). Заявки принимаются по адресу: улица Х. Чурина, 116, кабинет 29, а также через платформу e-Otinish. Телефон для справок: 8 (7112) 50-74-66.

Напомним, что в 2024 году курсы государственного языка прошли 705 слушателей, 335 из которых представители других национальностей.