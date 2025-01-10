Уральцев приглашают на бесплатные курсы казахского и английского языков

Управление культуры, развития языков и архивного дела ЗКО предлагает жителям области пройти бесплатные курсы казахского и английского языков. Так, западноказахстанцы могут освоить государственный язык в пяти уровнях - элементарный, базовый, средний, выше среднего, высокий уровень. Английскому будут обучать по шести уровням - это Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Proficiency.

Заявки можно подавать как коллективно, так и индивидуально.

– Сейчас мы собираем заявки и формируем список участников. В соответствии с договором о закупе государственных услуг бесплатные курсы обучения казахскому и английскому языкам планируется начать в апреле 2025 года. Будет работать также разговорный клуб «СөйлеТime». Курс обучения в среднем составляет 2 месяца по 3 урока в неделю. Длительность занятия - 1,5 часа. Курсы проходят в оффлайн формате, то есть «живое» участие преподавателя и слушателя обязательно, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году курсы государственного языка прошли 705 слушателей, 335 из которых представители других национальностей. Казахский язык освоили 80 государственных служащих, 40 полицейских, 115 педагогов, 40 работников сферы оказания госуслуг, 62 медика, 184 физлица, 11 журналистов и 173 работника сферы обслуживания населения.

В том числе по уровням:

А-1 (элементарный уровень) - 249

А-2 (базовый уровень) - 275

В-1 (средний уровень) – 72

В-2 (уровень выше среднего) - 64

С-1 (высокий уровень) – 45 человек.

Для выявления уровней слушателей и формирования групп проводили диагностическое тестирование. На курс привлекли квалифицированных и опытных специалистов. В управлении подчеркнули, что во время курса преподаватели сформировали у обучающихся необходимые коммуникативные навыки (речи, аудирования, чтения и письма) необходимых каждому человеку в повседневной жизни. Во время обучения использовались инновационные интерактивные формы и методы обучения.

Желающие могут подать заявки по адресу: Уральск, улица Х.Чурина-116, кабинет 29 или через единую платформу приема обращений граждан е-Otinish. Телефон для справок: 8 7112 50 74 66.