Он скончался на 53-м году жизни.

08 января 2026 года стало известно о смерти известного казахстанского актёра и телеведущего Мурата Бисенбина. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь Диана, опубликовав трогательный пост: «Бесконечно люблю».

По официальным сведениям, артист скончался на 53‑м году жизни. Точная причина смерти пока не раскрывается, но ранее состоялось несколько сообщений о его серьёзных проблемах со здоровьем.

За последние годы жизни Мурат Бисенбин столкнулся с тяжёлой болезнью — в 2024 году ему диагностировали рак, и с тех пор он находился в длительной борьбе с онкологией.

В конце 2025 года его состояние осложнилось — актёра госпитализировали после инсульта, и он находился под наблюдением медиков. Родные регулярно рассказывали о его лечении и выражали благодарность за поддержку поклонников и коллег.

Мурат Бисенбин стал широко известен благодаря ролям в ряде казахстанских фильмов и телепроектов. Одной из самых популярных его работ была роль Руслана в культовом фильме «Рэкетир», которая принесла ему всенародную любовь и признание. Кроме кино, Бисенбин также вел телевизионные проекты и участвовал в театральных постановках, что сделало его значимой фигурой в отечественной культуре.

После сообщения о смерти актёра в социальных сетях уже появилось множество соболезнований. Коллеги, друзья, представители творческого сообщества и простые зрители выражают поддержку семье и близким.

Министерство культуры и информации Казахстана также официально отреагировало на трагедию, подчеркнув, что Мурат Бисенбин «внёс значительный вклад в национальное киноискусство» и оставил после себя светлое творческое наследие.