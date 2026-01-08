В 2026 году случаев гибели людей на водоёмах не зарегистрировано.

Исполняющий обязанности начальника управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Айбар Камидуллиев на брифинге в РСК сообщил, что зимой 2025 года в водоёмах области погибли два человека. Трагедия произошла 2 февраля 2025 года в Уральске. Два человека утонули, пытаясь переехать реку Чаган на автомобиле по льду. В 2026 году случаев гибели людей на водоёмах не зарегистрировано. Однако 28 декабря на номер 112 поступило сообщение о происшествии в районе Байтерек, в селе Октябрьское. Там грузовой автомобиль провалился под лёд при попытке переправы через реку Чаган. Водитель успел вовремя покинуть машину, поэтому трагедии удалось избежать.

Спасатели отмечают, что, несмотря на регулярные предупреждения, патрулирование и публикации в соцсетях, люди продолжают игнорировать элементарные правила безопасности на водоёмах. Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. Для массовых мероприятий и автомобильных переправ — не менее 25 сантиметров. Проверять прочность льда ударами ног категорически запрещено.

Спасатели напоминают: соблюдение правил поведения на льду в зимний период — залог сохранения жизни и здоровья. Особенно опасно выходить на лёд рек с течением. При зимней рыбалке необходимо строго соблюдать все меры безопасности.