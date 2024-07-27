70 кг рыбы изъяли у браконьеров в Актюбинской области

В Актюбинской области задержали браконьеров во время незаконной рыбалки, сообщает Polisia.kz.





- Сотрудниками Иргизского районного отдела полиции совместно с инспекторами Тобольско-Тургайской межобластной бассейновой инспекцией, на реке Кутиколь Иргизского района, при проведении рейдовых мероприятий, задержаны двое местных жителей, - говорится в сообщении.

У сельчан инспекторы изъяли четыре рыболовные сети, две резиновые надувные лодки и рыбу – 116 сазанов. Общий вес изъятой рыбы составил более 70 кг. Ущерб составил более 500 тысяч тенге.

Как отметили в полиции, по факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование. С начала года в Актюбинской области выявлено 240 правонарушений в сфере охраны рыбных запасов.