В министерстве здравоохранения сообщили, что с марта сократится перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования. Увеличатся сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного до трех месяцев.
— С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики. Терапевты и узкие специалисты начнут работать вместе. Это значит, что они будут больше работать в команде, чтобы каждому подобрать свой план обследований и лечения, учитывая личные особенности, — сказано в сообщении.
Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.