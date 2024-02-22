В министерстве здравоохранения сообщили, что с марта сократится перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования. Увеличатся сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного до трех месяцев.

— С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики. Терапевты и узкие специалисты начнут работать вместе. Это значит, что они будут больше работать в команде, чтобы каждому подобрать свой план обследований и лечения, учитывая личные особенности, — сказано в сообщении.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях: