На сессии маслихата депутат маслихата ЗКО Мереке Габдуалиев рассказал о позиции зоозащитников и волонтёров города по поводу бродячих собак.

— Волонтеры говорят, что программа стерилизации бродячих собак не совсем правильно работает. Происходит стерилизация одних и тех же неагрессивных собак. При этом проблема сохраняется. Владельцы сами нарушают правила содержания домашних животных. К примеру, по центру города могут прогуливаться с алабаем без намордника, — отметил Мереке Габдуалиев.

Также он отметил, что волонтеры хотят выезжать вместе ос службой отлова собак и помогать им.

— При чипировании бездомных собак, данные оформляют на волонтеров. Следовательно, за этих животных несут ответственность волонтеры. Они жалуются на массовую гибель собак в микрорайонах Строитель, Астана и на улице Циолковского. Они обращались по этому факту в полицию, — пояснил депутат.

Он отметил, что согласно правилам местные исполнительные органы определяют места для выгула домашних животных.

— Если нормативный акт был принят органами исполнительной власти, то давайте его опубликуем для всеобщего обозрения. Чтобы местные жители его видели. Также нужно вести контроль за деньгами (стерилизацию животных), потому что собак на улицах города становится все больше и больше, — сказал народный избранник.

Заместитель начальника управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев отметил, что готовится законопроект, где не будет ни кастрации, ни стерилизации. Согласно закону, они будут отлавливать и держать собак 15 дней. Если за это время хозяин найдется, то они вернут питомца. Если владелец не объявится, то собаку усыпят.

— Сейчас в городе работают две-три бригады, в день отлавливают по 15-20 собак. Бывают разные ситуации, стараемся это все организовывать вместе с зоозащитниками. Есть жители, которые против усыпления собак. Получается из одной стаи собак, где примерно их 20, отлавливаем всего три. Большинство проводим отлов у школ, после звонков от директоров, — пояснил Абзал Бралиев.

Недавно директор ветеринарной станции Уральска Ерлан Ищанов сообщал, что на биостерилизацию собак в этом году выделили 16,8 млн тенге. В прошлом году сумма составила 17,9 млн тенге. На эти деньги они стерилизовали 1993 бездомных животных, по заявлениям горожан усыпили 802 собак и кошек.