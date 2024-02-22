Руководитель управления администрирования доходов физических лиц комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова рассказала о налогообложении доходов от сдачи в аренду имущества.

Есть несколько вариантов как физическое лицо может оплатить налог за сдачу имущества в аренду:

Владелец жилья может зарегистрироваться в качестве ИП и применить СНР (Специальный налоговый режим) с использованием специального мобильного приложения. При этом налоговую отчетность не нужно представлять и уплачивает ИПН (Индивидуальный подоходный налог) в размере 1% от дохода. Доход за год не должен превышать 13 миллионов тенге (3 528 МРП).

Владелец жилья – не ИП, в том числе госслужащий, военный. Представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу или о доходах и имуществе в зависимости от вхождения в систему всеобщего ВД. Уплачивают индивидуальный подоходный налог по ставке 10%.

Владелец жилья сдает в аренду налоговому агенту ИП, юридическому или занимающееся частной практикой лицу. Исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом путем удержания налога по ставке 10% с дохода от аренды.

Дина Кусаинова отметила, что физические лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования должны представить декларации о доходах и имуществе до 15 сентября. А оплатить ИПН до 25 сентября. Тем, кто не вошел в систему декларирования, нужно предоставить декларацию по налогу до 31 марта, а оплатить до 10 апреля.