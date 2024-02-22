К главе государства Касым-Жомарту Токаеву и к премьер-министру Олжасу Бектенову обратились около 70 работников ТОО «Ариадна» (подрядная организация «Тенгизшевройл» - прим. автора). Люди говорят, что они с 2021 года сидят без работы, а компания не выплачивает компенсацию. Вместо этого ТОО якобы отправило всех в отпуск без содержания.

– Образец заявления на предоставление отпуска без содержания нам скинули по WhatsApp, требуют, чтобы мы подписали и скинули обратно. Все переписки у нас есть. Мы просим вас помочь нам в решение проблемы, обязать компанию выплатить нам компенсацию и отменить отпуски без содержания. Некоторых из нас заставляют писать заявление на увольнение по собственному желанию. Такое обстоятельство длится уже два года. Компания не восстанавливает нас на работе и в то же время не увольняет и не сокращает. Платить компенсацию не хотят, - пожаловались рабочие в видео (перевод редакции с казахского языка). По их словам, за эти два года им не выплачивается медицинская страховка, и они обязаны платно проходить обследование и лечение. Зарегистрироваться в качестве безработных они якобы тоже не могут, так как числятся в базе как трудоустроенные.

Люди просят главу государства и премьер-министра вмешаться в сложившуюся ситуацию и помочь им решить эту проблему. Свое обращение они записали на видео и выложили в сеть.

Между тем, в самой компании сообщили, что у них проводится сокращение численности штата в связи с завершением строительства завода третьего поколения.

– Объем работ уменьшился и проводится массовое высвобождение рабочих мест. Такая ситуация сложилась не только в нашей компании, но и во всех организациях Тенгиза. Наш работодатель до последнего момента пытался не допустить этого и тянул с сокращением. Мы надеялись, что какие-то объемы все-таки будут. Но мы компания, которая занимается строительством, и зависим от заказчиков. В ближайшее время никаких объемов работ, в которых могут быть задействованы специалисты, не предвидится. С работниками мы разговаривали. Люди, которые давно работают, поняли всю ситуацию, шли навстречу, писали заявления на отпуск без содержания, когда не вызывались на вахту, - рассказала юрист ТОО «Ариадна» Жанна Искакова.

По словам юриста, 16 февраля всё же было принято решение о сокращении штата и численности рабочих. Компания за месяц вперед предупредила центр занятости. Сейчас работникам отправляются уведомления. Жанна Искакова уверяет, что положенные по закону компенсации, буду выплачены в полном объеме и в срок.

– Они (работники - прим. автора) не обратились к нам сразу, а записали видеообращение к президенту. Тем самым они нарушили пункт коллективного договора о том, что работники должны сначала обратиться к работодателю. А он в течение пяти дней должен ответить. Как юрист компании, я со всеми разговариваю, разъясняю. Части работников мы уже выплатили компенсации, изыскиваем средства. Некоторым частями выплачиваем компенсации как за простой, так и за сокращение. Никаких нарушений закона в нашей компании нет, - заключила Жанна Искакова.

К слову, сокращению пока подлежат 95 специалистов. В ТОО «Ариадна» отметили, что эта цифра не окончательная.