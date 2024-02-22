В каких районах ЗКО могут быть землетрясения

По данным начальника управления гражданской обороны ДЧС по ЗКО Темиржана Танжанова, в зону землетрясения интенсивностью 5-6 баллов на территории нашего региона входят девять населенных пунктов. Это город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.

Последнее землетрясение на территории области было зарегистрировано 26 апреля 2008 года в поселках Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.

Что делать в случае землетрясения?

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

Не пользуйтесь лифтом, не ходите по лестницам;

Не стойте рядом с мебелью и окнами;

Постарайтесь немедленно покинуть здание;

Перед выходом обязательно отключите воду, газ и электричество;

Возьмите с собой все необходимые вещи, документы;

Держитесь подальше от электрических сетей, зданий, деревьев;

По возможности помогайте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям.

После окончания землетрясения следуйте следующим инструкциям: