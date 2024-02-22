По данным начальника управления гражданской обороны ДЧС по ЗКО Темиржана Танжанова, в зону землетрясения интенсивностью 5-6 баллов на территории нашего региона входят девять населенных пунктов. Это город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.

Последнее землетрясение на территории области было зарегистрировано 26 апреля 2008 года в поселках Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.

Что делать в случае землетрясения?

  •  Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  •  Не пользуйтесь лифтом, не ходите по лестницам;
  • Не стойте рядом с мебелью и окнами;
  • Постарайтесь немедленно покинуть здание;
  • Перед выходом обязательно отключите воду, газ и электричество;
  • Возьмите с собой все необходимые вещи, документы;
  • Держитесь подальше от электрических сетей, зданий, деревьев;
  • По возможности помогайте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям.

После окончания землетрясения следуйте следующим инструкциям:

  • Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся;
  • Освободите попавших в легкоустранимые завалы;
  • Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их;
  • Включите радиотрансляцию. Следуйте указаниям местных властей и оперативного  штаба;
  • Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите электричество в квартире;
  • Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически;
  • При землетрясении могут быть повреждены газопроводы. Поэтому не используйте открытый огонь;
  • Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности;
  • Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них;
  • Пользуйтесь официальными сведениями;
  • Информируйте спасателей о своем местонахождении средствами связи или имеющимися предметами.