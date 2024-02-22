По данным начальника управления гражданской обороны ДЧС по ЗКО Темиржана Танжанова, в зону землетрясения интенсивностью 5-6 баллов на территории нашего региона входят девять населенных пунктов. Это город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.
Последнее землетрясение на территории области было зарегистрировано 26 апреля 2008 года в поселках Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.
Что делать в случае землетрясения?
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- Не пользуйтесь лифтом, не ходите по лестницам;
- Не стойте рядом с мебелью и окнами;
- Постарайтесь немедленно покинуть здание;
- Перед выходом обязательно отключите воду, газ и электричество;
- Возьмите с собой все необходимые вещи, документы;
- Держитесь подальше от электрических сетей, зданий, деревьев;
- По возможности помогайте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям.
После окончания землетрясения следуйте следующим инструкциям:
- Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся;
- Освободите попавших в легкоустранимые завалы;
- Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их;
- Включите радиотрансляцию. Следуйте указаниям местных властей и оперативного штаба;
- Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите электричество в квартире;
- Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически;
- При землетрясении могут быть повреждены газопроводы. Поэтому не используйте открытый огонь;
- Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности;
- Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них;
- Пользуйтесь официальными сведениями;
- Информируйте спасателей о своем местонахождении средствами связи или имеющимися предметами.