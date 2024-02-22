По информации пресс-службы акимата Акюбинской области, недавно пережитая стихия в регионе обнажила ряд проблем, одна из них - отсутствие сотовой связи на дорогах республиканского значения. Аким области Асхат Шахаров на заседании вновь поднял этот вопрос.

Так, о принимаемых мерах в этом направлении доложил руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев. По его словам, в текущем году для дальнейшего развития проекта «Умный город» в области совместно с Европейским банком реконструкции и развития и консалтинговой группой «Aspiro» будет реализован проект «Цифровое развитие города». В связи с этим ближайшие три месяца будет проводится анализ. При успешной реализации проекта многие отрасли города будут оцифрованы.

Что касается обеспечения сотовой связью республиканских автомобильных дорог, управлением совместно с оператором «Кселл» в период с 16 по 19 января проведены мероприятия в 17 пунктах 9 районов. В этом году для обеспечения сотовой связью дорог на территории района необходимо выделить земельные участки и построить автоматизированные линии. Также необходимо подключить электрические сети и волоконно-оптические линии. Все эти работы занимают много времени и средств. Сейчас мы работаем над этими проектами. До конца года завершим работы по подведению инфраструктуры, - сказал Асет Отарбаев.

Аким области поручил руководителю управления совместно с компаниями связи ускорить данную работу. Также на совещании подвергли резкой критике работу оператора «Кселл», отметив, что расстояние между пунктами, установленными в девяти районах, очень большое и качество обслуживания линий связи низкое, до сих пор не созданы должные условия для пассажиров.