А акимате Уральска сообщили, что общеобластная сейсмотренировка пройдёт 23 февраля в 11:00. Что делать, если сирена не учебная?
  • Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
  • Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Что делать в случае землетрясения?
  •  Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  •  Не пользуйтесь лифтом, не ходите по лестницам;
  • Не стойте рядом с мебелью и окнами;
  • Постарайтесь немедленно покинуть здание;
  • Перед выходом обязательно отключите воду, газ и электричество;
  • Возьмите с собой все необходимые вещи, документы;
  • Держитесь подальше от электрических сетей, зданий, деревьев;
  • По возможности помогайте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям.