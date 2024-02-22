Сейсмотренировка пройдет в ЗКО
А акимате Уральска сообщили, что общеобластная сейсмотренировка пройдёт 23 февраля в 11:00.
Что делать, если сирена не учебная?
Что делать в случае землетрясения?
- Если сигнал застал вас дома:
включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
прослушайте экстренное сообщение;
действуйте в соответствии с переданным сообщением.
- Если сигнал застал вас на улице:
прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
действуйте в соответствии с переданным сообщением.
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- Не пользуйтесь лифтом, не ходите по лестницам;
- Не стойте рядом с мебелью и окнами;
- Постарайтесь немедленно покинуть здание;
- Перед выходом обязательно отключите воду, газ и электричество;
- Возьмите с собой все необходимые вещи, документы;
- Держитесь подальше от электрических сетей, зданий, деревьев;
- По возможности помогайте пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
