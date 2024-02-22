— В машине находились шесть человек. Из них трое детей в возрасте 9, 7 и 3 года. После происшествия всех госпитализировали в центральную больницу Сырымского района, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента полиции ЗКО, водитель Opel Zafira не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Авария произошла на 391 километре трассы Самара — Шымкент.Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Заместитель командира батальона патрульной полиции ДП ЗКО Константин Недопекин отметил, что транспорт не был оборудован удерживающими устройствами и детскими креслами. В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние пострадавших позже.