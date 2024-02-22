Скопление большегрузов на пункте пропуска «Сырым» в ЗКО связано с погодой

В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые пожаловались на скопление большегрузов на пограничном посту "Сырым".

- Мы почти каждую неделю ездим в Россию по делам и почти всегда очереди со стороны поста "Маштаково". А с прошлой недели жуткие очереди на казахстанской стороне. И стоят именно большегрузы. Что там происходит? Просто водителей жалко, - рассказал житель Уральска.

По данным пограничной службы КНБ РК, в связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

Однако с учетом открытия автомобильных дорог, на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:

на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска «Карасу»);

на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска «Тажен», «Казыгурт»);

на казахстанско-российском участке (пункт пропуска «Сырым»).

Вместе с тем, Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.