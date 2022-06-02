Официальное открытие состоялось в День защиты детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Первого июня в Уральске состоялось официальное открытие амфитеатра под открытым небом, который расположен в сквере Шолохова, недалеко от драматического театра имени Островского. Объект состоит из сцены и трёх рядов с сиденьями. Амфитеатр стал одним из лидеров проекта «Бюджет народного участия». Заявленная стоимость проекта - 29 миллионов тенге. Однако после всех тендерных процедур удалось её снизить. Строительство вело ТОО «Казнурстройсервис».
Работы начались в апреле. Амфитеатр возведён из металлокаркаса, рядом обустроены пешеходные дорожки, при этом деревья рубить не стали.
– Амфитеатр под открытым небом - это место, где уральцы смогут отдохнуть и посмотреть выступления, а талантливая молодёжь сможет здесь встречаться и проводить время. Надеюсь, что это место станет одним из излюбленных мест досуга наших горожан. В будущем здесь будут проводиться различные концерты, конкурсы и иные праздничные мероприятия, - отметил аким города Миржан Сатканов.
Автор проекта Алишер Гумаров попросил уральцев бережно относиться к амфитеатру и не портить его. На территории объекта предусмотрены стоянки для авто и велосипедов.
В акимате подчеркнули, что продолжается прием заявок по проекту «Бюджет народного участия», и каждый желающий может внести своё предложение по улучшению городской среды.
Бюджет народного участия - бюджет, разработанный и внедренный с вовлечением общественности.Этот подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями.Это способ дать жителям практический инструмент для продвижения собственных инициатив и контроля над изменениями в среде проживания, по-настоящему вовлечь их в процессы принятия решений об их районе и городе.Для горожан это инструмент продвижения своих инициатив и способ контроля происходящих в городе изменений, для акимата это возможность понять ключевые проблемы районов города на основе мнения их жителей, что позволит определить приоритеты и эффективнее использовать ресурсы бюджета в будущем.
Фото предоставлено пресс-службой акима города
