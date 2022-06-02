В мегаполисе определены четыре разрешённых места для купания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Три человека утонули в выходные в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Исхар Савазов в ходе брифинга в РСК назвал разрешённые для купания места:
  • Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в Роще Баума в Турксибском районе,
  • Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в парке «Гульдер» в Жетысуском районе,
  • озеро Сайран - со стороны Алмалинского района 200 метров от улицы Толе би,
  • озеро Сайран - со стороны Ауезовского района на противоположной стороне от улицы Толе би 300 метров.
Места, разрешённые для купания, обозначены специальными знаками, а по периметру озера установлены информационные стенды и знаки безопасности. Круглосуточное дежурство будет вести Служба спасения. В местах, где купание запрещено, будет летать дрон. Он может не только мониторить обстановку, но и использовать громкоговоритель для предупреждения желающих искупаться в запрещённых местах. По словам Савазова, применять беспилотник будут каждый день, уже составлен график его облёта.