- В области увеличилось количество онкологических больных на III-IV стадии и детей с врождёнными пороками развития. Наблюдается отток пациентов за получением медицинской помощи в ближнее и дальнее зарубежье и долгое ожидание квоты в республиканские медицинские центры. Отсутствует оказание медицинской помощи в рамках «золотого часа». Ещё одна острая проблема - износ парка медицинского оборудования, он составляет более 80% по области, - пояснила Ляйля Бекжанова.

- Если эффективно работает ПМСП (первичная медико-санитарная помощь), не будет запущенных случаев. На уровне ПМСП должно оказываться 80% медуслуг. По идеологи оказания помощи, все тяжёлые пациенты должны обслуживаться на республиканском уровне. Но то, что люди не могут получить помощь в регионе и уезжают в соседнюю страну из-за отсутствия специалистов или должного отношения, это отдельная проблема. Знаю, что не всё зависит от обеспеченности медоборудованием, многие вопросы могут решить врачи. Если организация оказания медицинской помощи не на должном уровне, то эти проблемы будут, - говорит министр. - Не запускать онкологические заболевания - это в наших силах. Не увеличивать количество детей с врождёнными пороками и способствовать увеличению младенческой смертности тоже в наших силах.

- Хотим улучшить привлекательность системы. Необходимо увеличивать штаты районных больниц и давать им многопрофильные уровни. Сколько может народ мотаться, нужно обеспечивать доступность медпомощи в районах. Им надо привезти эту помощь. Если будут штаты, финансирование и оборудование, то и кадры тоже появятся, - отметила Гиният.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 июня, в областном акимате прошло рабочее заседание с участием министра здравоохранения Ажар Гиният. Первая с докладом выступила внештатный советник акима ЗКО Ляйля Бекжанова. Она рассказала о самых актуальных проблемах в здравоохранении области.Ажар Гиният сказала, что необходимо выяснить причины таких показателей. Те проблемы, которые сегодня озвучили, они характерны для многих регионов республики.Она заявила, что 60% работы в медицине зависит от самих медработников, от отношения к пациентам и уровне ответственности. То, что пациенты обращаются за рубеж, это можно изменить, ведь люди не могут достучаться до медорганизаций и врачей на местном уровне, им легче получить услуги платно в другой стране. Если все будут не долечиваться и находиться в тяжёлом состоянии, конечно, очереди на квоты буду большими.Министр здравоохранения отметила, что люди должны быть обеспечены доступностью медпомощи, иначе показатель смертности будет только расти.