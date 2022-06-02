Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, пятого июня горожанам не придётся платить за проезд в общественном транспорте. Проезд на внутригородских автобусах по всем направлениям будет бесплатным. Инициативу властей поддержали транспортные компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.