В день референдума горожане смогут бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 25 новых автобусов закупили для городских маршрутов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, пятого июня горожанам не придётся платить за проезд в общественном транспорте. Проезд на внутригородских автобусах по всем направлениям будет бесплатным. Инициативу властей поддержали транспортные компании.