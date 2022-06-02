Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на первое июня полицейские остановили Toyota Land Cruiser Prado на улице Есет батыра. За рулём находилась 29-летняя женщина. Она нарушила ПДД, чем и привлекла внимание правоохранителей. Поведение водителя вызвало подозрение у полицейских, и не зря - экспертиза показала, что она находилась под наркотическим опьянением. Также установлено, что женщина ранее была лишена права управления транспортными средствами. Проводятся следственные действия по статье «Управление ТС лицом, лишённым права управления ТС, и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Авто водворено на спецстоянку, а водитель - в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.