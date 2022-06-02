- Подозреваемые дали признательные показания в убийстве и показали место захоронения её тела – недалеко от Капшагайского водохранилища. Пытаясь скрыть следы преступления, они сожгли тело девушки, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Девушка пропала 24 мая. Спустя три дня её мама обратилась в управление полиции Алмалинского района Алматы. Стражи порядка установили круг лиц, возможно, причастных к её исчезновению. Это жители Алматинской области 1992 и 2001 годов рождения. С ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи.Дальнейшее расследование по принципу территориальности будет осуществлять ДП Алматинской области.