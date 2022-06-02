Речь идёт об участниках молодёжного отряда «Жасыл ел». Первого июня состоялось открытие 18-го строительного и трудового сезона в парке культуры и досуга посёлка Деркул первого июня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». (без названия) К торжественному открытию сезона в парке культуры и досуга посёлка Деркул был организован настоящий праздник для детей. Прошли показательные выступления юных спортсменов, дети выступили с музыкальными номерами, желающим можно было покататься на качелях. С поздравительной речью выступил заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов. Он поздравил всех присутствующих с праздником, с Днём защиты детей.
- Всех хочу от имени акима области Гали Искалиева поздравить вас с праздником. В этом году праздник для нас особенный, ведь глава государства объявил этот год - годом детей. Мы проводим различные мероприятия для учеников. Аким области встретился одарёнными детьми нашей области. Сегодня, первого июня, во всех парках, скверах и площадях города и районов проводят празднование Дня защиты детей. И первый день жаркого лета начинается с открытия трудового сезона молодежного отряда «Жасыл ел». Это программа существует 18-ый год. В 2005 году первым президентом была инициирована эта программа. С того времени она воспитывает нашу молодёжь в духе патриотизма, приобщает к труду и экологической культуре. Этот год станет важным для бойцов «Жасыл ел», они вновь внесут вклад в благоустройство и озеленение нашего региона. Сегодня присутствуют на празднике представители всех районов отрядов «Жасыл ел» нашей области и этот праздник даст им большой импульс, - сказал Бакытжан Нарымбетов.
Местные жители Деркула попросили почаще проводить такие праздники в их парке.
- У нас особо нет развлечений для детей в посёлке, а сегодня для них организовали праздник. Музыка, качели, свежий воздух, продают сладости. Для детского праздника это самое необходимое, - сказала местная жительница Айымгуль. - Я поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Берегите детей, не давайте в обиду. И самое главное, пусть будут все здоровы. Всем нам мирного неба над головой. Давайте дадим нашим детям правильное воспитание и хорошее образование, и в дальнейшем наша страна будет только процветать. Будущее нашей страны, в наших руках.
Отмечается, что в прошлом году по Западно-Казахстанской области работали 1175 бойцов из них 344 были распределены по городу, 831 по районам. Благодаря поддержке акиматов бойцами «Жасыл ел» выращивали овощи.  