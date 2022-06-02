За информацию о его местонахождении предусмотрено денежное вознаграждение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бывшего управляющего директора КазМунайГаза объявили в розыск Фото: АФМ В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в розыск объявлен бывший управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» Ибулла Серды 1976 года рождения. Его подозревают в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
- При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, - говорится в сообщении.
За предоставление достоверной информации о его местонахождении предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется. В начале января сообщалось, что расследование в офисе «КазМунайГаза» ведут антимонопольщики. Ибулла Серды работал в компании в период 2016-2020 годов.